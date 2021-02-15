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İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi

İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle de kesintiler meydana geldi.
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi

İstanbul'da 13 Şubat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yağışın etkisiyle akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde ağaç devrilmesi, elektrik kesilmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor.

Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde bir ağacın devrilmesi nedeniyle yol kapandı. İtfaiye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kadıköy Acıbadem Caddesi'ndeki bir ağacın yola devrilmesinin ardından, olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.

AA muhabirinin İstanbul İtfaiyesinden aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Sancaktepe ve Beşiktaş'ta 6, Sultangazi'de 4, Büyükçekmece, Gaziosmapaşa, Eyüp ve Sarıyer'de 3, Beykoz, Başakşehir, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçemece, Sultanbeyli'de 2, Ataşehir, Beylikdüzü, Silivri, Beyoğlu, Üsküdar, Ümraniye ve Maltepe'de birer ağaç devrilmesi meydana geldi.

Ağaçların yollardan kaldırıldığı, bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle de kesintilerin meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin yollarda çalışmaları sürüyor
Kentte birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarına gecenin saatlerinde devam ediyor.

Belediye ekipleri sabah kısıtlamanın sona ermesinin ardından ulaşımda bir aksamanın yaşanmaması için metrobüs güzergahında ve üstgeçitlerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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