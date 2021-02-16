İstanbul'da kar yağışı sürüyor

İstanbul'da kar yağışı, bazı bölgelerde zaman zaman etkisini arttırarak devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle özel araçlarıyla trafiğe çıkmayan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih etti. Bu nedenle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu gözlenmedi.

Öte yandan çeşitli noktalarda konuşlanan ekipler, olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor.

Zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle ara sokaklardan araçlarını çıkarmaya çalışan sürücüler sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Bazı sokaklarda buzlanma nedeniyle hasarlı kazalar meydana gelirken bazı vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.

Anadolu Yakası'nda bazı yerlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Tuzla Aydınlı Yolu'nda ise buzlanma nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekince yol kenarına park etti.