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İstanbul'da karantina kuralına uymayan 460 kişi KYK yurdunda izole ediliyor

İstanbul'da karantina sürecini ihlal eden 460 vatandaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda izole ediliyor.
İstanbul'da karantina kuralına uymayan 460 kişi KYK yurdunda izole ediliyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ya da koronavirüslü bireylerle teması bulunan vatandaşlar, evlerinde geçirmeleri gereken karantina sürecini ihlal etmesi durumunda, öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'da Maltepe'deki KYK yurduna yerleştirilen pozitif ya da temaslı bireyler, izolasyon süreci dolana kadar yurttan dışarı çıkamıyor.

14 günlük karantina sürecini evde geçirmesi gerekirken dışarıda bulunan vatandaşlar, koronavirüsle mücadele kapsamında emniyet güçleri tarafından tespit edilerek ambulansla yurda getiriliyor. Vakanın pozitif ya da temaslı olması durumuna göre vatandaşlar yurdun farklı bloklarına yerleştiriliyor.

4 bin 104 kapasiteli yurtta hastalar ayrı odalarda kalıyor. 24 Eylül'den bu yana, kuralı ihlal edenlerin yerleştirildikleri yurtta, hastaların düzenli olarak sağlık taramaları yapılıyor. 390 pozitif vaka, 70 de temaslı vatandaşın bulunduğu yurttan şimdiye kadar 43 kişi iyileşmesi sonucu evlerine gönderildi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi doktorlarının her gün kontrol ettiği hastalardan durumu ağırlaşanlar ise ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

10 - 14 gün karantinada kalıyorlar
Pozitif hastalar, 10 günün sonunda tüm belirtilerinin geçmesi üzerine yapılan son sağlık kontrollerinin ardından evine taburcu ediliyor. Temaslı ve yakın temaslı olan vatandaşlar ise 14 gün karantinada tutulduktan sonra, hiçbir semptom yoksa evine gidebiliyor.

Emniyet güçlerinin güvenliği sağladığı yurtta, AFAD, 112 sağlık personelleri, Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler hizmet veriyor.

Yurtta günde 3 öğün yemek veriliyor, temizlik ve dezenfektan işlemleri düzenli olarak yapılıyor. Yurttan dışarı çıkmalarına izin verilmeyen vakalar, sağlık tedbirleri gereği bulundukları katın koridorlarına da çıkamıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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