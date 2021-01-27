  • BIST 1.538
  • Altın 437,911
  • Dolar 7,3570
  • Euro 8,9435
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.
İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin Trakya kesiminde kar, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde ve bölgenin doğusunda karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Yağışların, gece kar şeklinde olması öngörülüyor. Kar yağışının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah yoğun olması bekleniyor.

Sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Öte yandan Silivri'nin yüksek kesimlerinde sabahtan itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eber Gölü kıyısındaki kamışlar iki gündür yanıyor26 Ocak 2021 Salı 21:39
  • 6 gündür haber alınamıyordu, jandarma ormanda yarı baygın halde buldu26 Ocak 2021 Salı 21:38
  • Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı26 Ocak 2021 Salı 20:41
  • Hendek ve Akyazı'da duyulan patlama sesi endişe yarattı26 Ocak 2021 Salı 20:40
  • Kayseri’de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı26 Ocak 2021 Salı 20:40
  • İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu26 Ocak 2021 Salı 19:43
  • Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı26 Ocak 2021 Salı 19:42
  • Rüzgar pencere uçurdu26 Ocak 2021 Salı 18:17
  • Bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik işçisine 1 maaş ikramiye26 Ocak 2021 Salı 18:12
  • Silivri'de TIR ile otomobil çarpıştı26 Ocak 2021 Salı 18:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti