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İstanbul'da kaza geçiren otomobil Yeraltı Çarşısı girişinde askıda kaldı

Fatih ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu Yeraltı Çarşısı girişinde askıda kalan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İstanbul'da kaza geçiren otomobil Yeraltı Çarşısı girişinde askıda kaldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi'nde S.Y'nin kullandığı 34 EY 481 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen E.B. yönetimindeki 34 NL 8038 plakalı İETT otobüsü ile çarpıştı.

Çapmanın etkisiyle Yeraltı Çarşısı girişinde askıda kalan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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