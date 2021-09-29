İstanbul'da kilolarca uyuşturucu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ve 20 Eylül tarihleri arasında Esenyurt ve Eyüpsultan'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Esenyurt ve Eyüpsultan'da 16 ve 20 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 52 kilogram 500 gram esrar, 4 kilogram kokain, 500 gram Hint keneviri maddesi, 123 bin 200 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansıdı.

Baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 52 kilogram 500 gram esrar, 4 kilogram kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet ecstasy hap, 3 hassas terazi, vakumlama ve para sayma makinası, 2 tabanca, 10 fişek, pompalı tüfek ve 24 kartuş ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskınlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.