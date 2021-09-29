  • BIST 1.394,450
  • Altın 495,78
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,2950
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

İstanbul'da kilolarca uyuşturucu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ve 20 Eylül tarihleri arasında Esenyurt ve Eyüpsultan'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
İstanbul'da kilolarca uyuşturucu yakalandı

Esenyurt ve Eyüpsultan'da 16 ve 20 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, 52 kilogram 500 gram esrar,  4 kilogram kokain, 500 gram Hint keneviri maddesi, 123 bin 200 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansıdı.

Baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 52 kilogram 500 gram esrar, 4 kilogram kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet ecstasy hap, 3 hassas terazi, vakumlama ve para sayma makinası, 2 tabanca, 10 fişek, pompalı tüfek ve 24 kartuş ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskınlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asansöre binme tartışması silahlı kavgaya döndü: 1 ağır 2 yaralı28 Eylül 2021 Salı 20:23
  • Eşinin vurduğu Semra: Silah tutukluk yaptığı için yaşıyorum28 Eylül 2021 Salı 18:28
  • İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı28 Eylül 2021 Salı 17:30
  • Yorgun mermiyle ölen Emir'in babası: Yapan kendini biliyor, teslim olsun28 Eylül 2021 Salı 16:32
  • Beyoğlu'nda 1 kişinin öldüğü gürültü kavgası kamerada28 Eylül 2021 Salı 16:31
  • PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi28 Eylül 2021 Salı 15:57
  • İlişki vaadiyle 79 kişi dolandırdılar28 Eylül 2021 Salı 15:40
  • Kovalamacayla durdurulan otomobilde 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçti28 Eylül 2021 Salı 11:42
  • Çanakkale açıklarında 193 kaçak göçmen yakalandı28 Eylül 2021 Salı 09:29
  • FETÖ/PDY şüphelisi 26 kişi için gözaltı kararı28 Eylül 2021 Salı 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti