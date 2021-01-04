İstanbul'da kısıtlama sonrası trafikte oluşan yoğunluk sürüyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Türkiye’nin en büyük metropolünde yeni güne uyanan ve işlerine gitmek isteyenlerin toplu taşıma, cadde ve sokaklarda sabahın erken saatlerinde oluşturduğu yoğunluk sürüyor.

Metrobüs, tramvay, metro ve otobüs gibi toplu taşımaları tercih eden İstanbullular, işlerine geç kalmamak için zaman zaman sosyal mesafeyi koruyamadan araçlara binmek durumunda kaldı.

Çok sayıda vatandaşın da kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. D-100 ve TEM’de Ankara istikametine trafik yoğun, Haliç Köprüsü ve bağlantı yollarında ise zaman zaman durma noktasında seyretti.

D-100 karayolunun Avcılar -Parseller yönünde meydana gelen araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapanması bölgedeki trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de trafik yoğunluğunun arttığı gözlendi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması "İBB CepTrafik" verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu, saat 10.00 itibarıyla yüzde 47 olarak kayıtlara geçti.