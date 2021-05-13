İstanbul'da kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabirleri ziyaret etti

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kentteki şehitlikleri ziyaret eden aileler, kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit yakınları, İstanbul'daki şehitliklere geldi.

Sabah saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileler, vatan uğruna şehit olan evlatlarının mezarlarına su döküp, çiçek bıraktı. Kabir başlarında, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Şehit Er Oğuz Parpaloğlu'nun annesi Hatice Parpaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bayram buraya geldiklerini söyledi.

Parpaloğlu, 2005'te bir bayram günü defnettikleri oğluna Allah'tan rahmet dileyerek, ''Diyecek bir laf bulamıyorum. Kötüyüz. Yani ailecek her bayram buradayız. İzin verdiler bu bayram, geldik ziyarete.'' dedi.

Şehit Çavuş Hakan Yılmaz'ın babası Turgut Yılmaz ise her bayramda buruk ve boynu bükük olduklarını, bayramlarda şehitliğe ziyarete gelmeyi asla aksatmadıklarını ifade etti.

Şehitlerin vatan uğruna can verdiklerini kaydeden Yılmaz, anne ve babaların da boynu bükük kaldığını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehitliğin girişindeki stantlarda, kabir ziyaretine gelen ailelere karanfil ve Türk bayrağı hediye etti.