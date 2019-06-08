  • BIST 93.809
  • Altın 251,294
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

İstanbul'da korkunç olay

Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt caddesinde 5 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hasan E.C. tartıştığı eşi Ayşegül C.'yi kurşun yağmuruna tuttu.
İstanbul'da korkunç olay

4 kez karın bölgesinden, sol kolundan 2 kez, sağ kolundan 2 kez, kalça kısmından 1 kez vurulan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda Hasan E.C.'nin ticaretle uğraştığı, bir süre önce işlerinin kötü gittiği bu nedenle psikolojik rahatsızlık geçirdiği öğrenildi. Daha önce kızının kayınpederi Ahmet V.K.'yı Manisa'da tabanca ile yaralayan ve 7 buçuk ay hapis cezası alan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu tespit edildi.

Şüphelinin tahliye olmasının ardından, cezaevinde olduğu sırada evi terk eden ve ağabeyinin yanına sığınan eşi Ayşegül C.'nin yanına konuşmak için gittiği, aralarında çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği tespit edildi. Öte yandan, şüpheli hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Polis, yakalamak için operasyonlarını sürdürdüğü şüphelinin, ağır yaralı olarak Çapa hastanesinde tedavi gören eşine yeni bir saldırı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hastane çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler sonucu tabancasıyla birlikte hastaneye girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastane girişinde gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüphelinin daha önceden 12 kez tehdit, 4 adet kasten yaralama, sahtecilik ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.  Şüphelinin sorgusuna devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pişkin hırsızlar Adana'da!04 Haziran 2019 Salı 11:00
  • Ağrı'da iğrenç olay!03 Haziran 2019 Pazartesi 18:16
  • 4 kişinin öldüğü arazi kavgasında 21 kişi tutuklandı02 Haziran 2019 Pazar 12:00
  • Adana'da El Kaide operasyonu02 Haziran 2019 Pazar 11:36
  • İstanbul polisi kalpazanlara geçit vermedi31 Mayıs 2019 Cuma 16:55
  • İş yeri sahibi namaz kılarken 30 bin liralık altını çaldı31 Mayıs 2019 Cuma 13:21
  • Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü31 Mayıs 2019 Cuma 04:03
  • Meriçliler'e tefecilik operasyonunda 8 tutuklama31 Mayıs 2019 Cuma 04:01
  • Fabrika deposunda taciz iddiası31 Mayıs 2019 Cuma 03:58
  • Küçük Zeynep'e çarpan vicdansız sürücü serbest bırakıldı31 Mayıs 2019 Cuma 03:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti