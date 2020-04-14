İstanbul'da korkutan deprem

AFAD’ın verilerine göre İstanbul’un Arnavutköy ilçesine 18.24 kilometre uzaklıkta Karadeniz’de bir deprem meydana geldi.
AFAD saat gece 02:56:39’da yaşanan depremin 3.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Deprem yerin 7.03 km derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Rasathane daha sonra yayınladığı revizede ise depremin büyüklüğünü 4.1‘e yükseltti.
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