  • BIST 105.380
  • Altın 270,952
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

İstanbul'da korkutan görüntü

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 38.79'a kadar düştü.
İstanbul'da korkutan görüntü

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25"inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçülürken, 15 Kasım 2019 tarihindeki toplam doluluk oranı 38.79 olarak kayıtlara geçti.

ALİBEYKÖY BARAJINDA KEÇİLER DOLAŞIYOR

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibeyköy barajı da kurak geçek sonbahar aylarından nasibini aldı. Barajda doluluk oranı 32.55'e kadar gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlarda keçiler otlamaya başladı. Barajın Sultangazi ilçesi bölümünde bulunan tarihi su kemeri tamamen kuru bölümde kaldı. Kuruyan  ve çatlayan baraj tabanında çok sayıda otomobilin lastik izlerine rastlamak mümkün.

TERKOS'DA SUYUN ÇEKİLME İZLERİ GÖRÜLÜYOR

Bir süre önce su azlığı nedeniyle kullanım dışı kalan Papuçdere barajında doluluk oranı bugün yüzde 2.58, Kazandere barajında ise yüzde 4 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un büyük barajlarından Terkos gölünde havadan yaptığımız çekimlerde doluluk oranı yüzde 57.20 olarak ölçülmesine rağmen suyun çekilme izlerinin pek çok bölgede olduğu görüldü.

İstanbul Barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları

Ömerli yüzde 34.54

Papuçdere yüzde 2.58

Sazlıdere yüzde 38.61

Büyükçekmece yüzde 39.53

Alibeyköy yüzde 32.55

Terkos yüzde 57.20

Kazandere yüzde 04.00

Elmalı yüzde 65.10

Darlık yüzde 45.03

Istarancalar yüzde 28.63

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP'nin 'siyanür' teklifi komisyonda bekliyor15 Kasım 2019 Cuma 19:25
  • Bakan Soylu: Amerikalı, uçakla sınır dışı edildi15 Kasım 2019 Cuma 19:24
  • Orgeneral Başoğlu'nun kaçıranların cezası onandı15 Kasım 2019 Cuma 16:07
  • İstanbul Valiliği Suriyeliler için son sayıyı açıkladı15 Kasım 2019 Cuma 15:18
  • RTÜK'ten son dakika 'siyanür' açıklaması15 Kasım 2019 Cuma 13:29
  • Her satırı mide bulandıran olay: Cinayet öncesinde istismar15 Kasım 2019 Cuma 10:57
  • Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu15 Kasım 2019 Cuma 10:00
  • UEFA'dan Milli Takım'a büyük ödül15 Kasım 2019 Cuma 09:36
  • Bakan açıkladı: Yeni kanun hazırlıyoruz15 Kasım 2019 Cuma 09:28
  • Mardin'de 3 ilçe belediye başkanı gözaltına alındı15 Kasım 2019 Cuma 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti