  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -4 °C
»

İstanbul'da korkutan yangın!

Kağıthane'de 2 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalan ve aşağıya inemeyen baba, küçük kızını ve hamile eşini alıp çatıya çıktı. Baba, kızı ve hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul'da korkutan yangın!

Çağlayan'da 2 katlı binanın giriş katında sabah saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadakiler mahalle sakinlerinin uyarısı ile dışarıya çıktı.

AŞAĞIYA İNEMEYİNCE ÇATIYA ÇIKTILAR

Üst katta oturan ve yangına uykuda yakalanan bir baba, küçük kızı ve hamile kadın yoğun duman nedeniyle aşağıya inemeyince evlerinde mahsur kaldı. Baba dumandan etkilenmemek için kızını ve eşini yanına alan adam çatıya çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatıya sığınan baba, hamile eşi ve küçük kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp aşağıya indirildi.

Bir süre sonra olay yerine gelen ambulansa alınan küçük kız ve hamile anneye ilk müdahale yapılıp oksijen verildi. Hamile kadın ve kızı daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın çıkan yerde kimsenin yaşamadığı belirtilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan sandık başına gidecek08 Şubat 2020 Cumartesi 11:05
  • Mehmetçik 1 yıl daha Afrika'da08 Şubat 2020 Cumartesi 11:04
  • 'Afet bela gitsin' diye doğaya 2001 tane ekmek bıraktılar08 Şubat 2020 Cumartesi 09:55
  • Mahir Ünal: FETÖ'nün siyasi ayağı odur08 Şubat 2020 Cumartesi 09:38
  • Manisa'da korkutan bir deprem daha08 Şubat 2020 Cumartesi 09:28
  • Bu görüntüler tepki çekmişti... Karar açıklandı!08 Şubat 2020 Cumartesi 09:27
  • Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı08 Şubat 2020 Cumartesi 09:17
  • Çatışın TIR’ları vermeyin08 Şubat 2020 Cumartesi 09:15
  • HDP önündeki eylemde 158'inci gün, aile sayısı 83 oldu08 Şubat 2020 Cumartesi 09:10
  • Elektrik Kesintisi 8 Şubat 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ08 Şubat 2020 Cumartesi 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti