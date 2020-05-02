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İstanbul'da korona operasyonu

İstanbul'da 2 milyonu aşkın tıbbi malzeme ele geçirildi, Muratbey Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda malzemelerin izin belgesi beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istendiği ortaya çıktı.
İstanbul'da korona operasyonu

İstanbul'da yabancı plakalı bir TIR İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizine tabi tutularak x-ray taramasına yönlendirildi.

TIR'ın dorsesinde beyan edilen plastik ev ve mutfak eşyası yerine yurt dışına çıkarılması Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine bağlı olmasına karşın ilgili firma tarafından herhangi bir izin belgesi sunulmayan tıbbi koruyucu ekipman olduğu belirlendi. 

2 MİLYON AŞKIN MALZEME BULUNDU

Sayımı yapılan 760 bini cerrahi maske, 1 milyon 310 bini eldiven ve 8 bin 200'ü tulum olmak üzere toplam 2 milyon 78 bin 200 adet tıbbi koruyucu malzemeye el konuldu.

Söz konusu malzemelerin yanı sıra yine beyan edilmeyen 190 çift ayakkabı, 81 adet çanta ve 6 bin 195 adet muhtelif tekstil cinsi eşya ele geçirildi.

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