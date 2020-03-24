İstanbul'da korona testi kuyruğu

Koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Öldürücü virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu 37 kişi ölürken, vaka sayısı da her geçen gün yükseliyor.

Kendilerinin de koronaya yakalanıp yakalnmadığını öğrenmek isteyen binlerce kişi, hastanelere koştu...

İstanbul'da çok sayıda vatandaş da test yaptırmak için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADILAR

Test yaptırmak isteyenler, hastane bahçesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.