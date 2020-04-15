  • BIST 96.539
  • Altın 380,529
  • Dolar 6,8685
  • Euro 7,4948
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 12 °C
»

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyuluyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere vatandaşların büyük ölçüde uyduğu görüldü.
İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyuluyor

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstanbul'un uğrak mekanlarında, koronavirüs salgını ile başlayan sessizlik sürüyor. 

Birçok iş yerinin tedbirler kapsamında kapatılması, şehre giriş çıkışların kısıtlanması ile 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasıyla kentte insan ve araç yoğunluğu hissedilir şekilde azaldı.

Önceki günlere göre hava sıcaklığının düşmesi ve sağanak sebebiyle park ve meydanlarda daha az sayıda insan görülürken, bazı vatandaşların kuralları ihlal ederek sahilde yürüdüğü ve koştuğu görüldü.

Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve maske takma uygulamasına uyulduğu ancak duraklarda bazı vatandaşların mesafeyi korumadıkları gözlemlendi.

Eminönü de tedbirler kapsamında sessizliğe bürünürken, meydan martı ve güvercinlere kaldı.

Eyüp Sultan Camisi çevresinde de genel olarak sessizlik hakim olurken, bazı vatandaşlar Ebu Eyyub el-Ensari Türbesi'ni ziyaret etti.

Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ve Üsküdar başta olmak üzere herhangi bir yoğunluk oluşmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple’dan salgınla mücadelede hareketliliği ölçen veri sitesi15 Nisan 2020 Çarşamba 11:13
  • Demir yollarında 'insansız' taşıma dönemi15 Nisan 2020 Çarşamba 09:53
  • Yurtlarda karantinaya alınan vatandaşların tahliyesi sürüyor15 Nisan 2020 Çarşamba 09:17
  • Kırşehir'de pazar esnafından gıda yardımı14 Nisan 2020 Salı 23:08
  • THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurdu14 Nisan 2020 Salı 15:38
  • Başkentte 'Evde kal' çağrısına yeterince uyulmuyor14 Nisan 2020 Salı 14:55
  • Neymar'dan '7. Koğuştaki Mucize'paylaşımı: Çocuk gibi ağladım14 Nisan 2020 Salı 13:50
  • Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı14 Nisan 2020 Salı 09:19
  • Yabancı öğrenciler maske üreterek Türkiye'ye vefa borcunu ödüyor13 Nisan 2020 Pazartesi 11:54
  • Sürücülere 'meydanı boş bulup gazlamayın' uyarısı13 Nisan 2020 Pazartesi 11:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti