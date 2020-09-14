İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni toplu ulaşım kurallarına uyuluyor

İstanbul'da, İl Hıfzısıhha Meclisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında belirlediği yeni toplu ulaşım kurallarına genel olarak uyulduğu görüldü.

Buna göre, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarından raylı sistem araçlarında (metro, tramvay) koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'sine kadar, metrobüsler ve ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin 3'te 1'i kadar yolcu alınabiliyor.

Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda metrobüslerde kurallara uyulduğu görülürken, otobüslerde de ayakta alınması gereken yolcu sayısından fazla yolcu alınmadığı gözlendi.

Kadıköy'de de minibüslerin ayakta yolcu yolcu almamaya dikkat ettiği, vatandaşların ve araç şoförlerinin yeni toplu ulaşım kurallarına uyduğu görüldü.

Avcılar ve Beylikdüzü'nde de minibüslerin ayakta yolcu almadığı, metrobüs ve belediye otobüslerinde de oturan ve ayakta alınması gereken yolcu sayısına uyulduğu gözlendi.

Duraklarda yolcu yoğunluğu gözlenmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygulamasına göre, saat 09.20'de yüzde 45 olan trafik yoğunluğu, saat 11.25 itibarıyla yüzde 36 civarında seyrediyor.