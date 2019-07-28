  • BIST 102.837
  • Altın 258,315
  • Dolar 5,6353
  • Euro 6,2683
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 20 °C
»

İstanbul'da kurban satışları başladı

Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıklar, belediyelerin kurban pazarlarında satışa sunuldu. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 8-38 bin lira arasında değişiyor.
İstanbul'da kurban satışları başladı

İstanbul'a getirilen büyükbaş kurbanlıklar, Sultangazi'deki pazarda görücüye çıkarıldı. Hafta sonunu fırsat bilen İstanbulluların ilgi gösterdiği pazarda, büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 8-38 bin lira arasında değişiyor.

Sinop'tan İstanbul'a büyükbaş hayvan getiren Veysel Günal, herkesin pazarda bütçesine göre kurban bulabileceğini söyledi.

Günal, "Kimisi biraz pahalı görüyor. Kimisi uygun görüyor. Nasip olursa biz de emeğimiz, bir yılın karşılığını almaya çalışacağız. İnşallah emeğimiz boşa çıkmaz diyoruz. Halkımız rahat olsun, bu yıl hayvan yeteri kadar var" dedi. 

Pazarın gözdelerinden olan 1 ton 460 kilogram ağırlığındaki danasının pazarın en ağır hayvanı olduğunu belirten Günal, "Bizim kralımız var. 'Kralsın Kral' isminde. Geçen sene 1 ton 360 ile çıkmıştık. Bu sene de 1 ton 460 ile. 'Kralsın Kral'ın fiyatı 38000 lira" diye konuştu.

Bütçesine uygun kurbanlık bulabilmek için pazara gelen Şenol Özkök ise "Fiyatlar biraz pahalı daha yeni geldiği için. Piyasa henüz oturmadı. O yüzden bekleyeceğiz 1 hafta daha. 1 hafta sonra ne olacağını göreceğiz. Piyasa bir otursun. Fiyatlar da belli olur yavaş yavaş. Onu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Romanya'ya 33 milyon avroluk tramvay ihracatı28 Temmuz 2019 Pazar 11:06
  • Memur 1 Ağustos'u bekliyor27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:52
  • İlk adım atıldı: Vatandaş indirim bekliyor27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:50
  • Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı26 Temmuz 2019 Cuma 14:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum26 Temmuz 2019 Cuma 12:46
  • MB faiz indirdi: Bankalar düğmeye bastı26 Temmuz 2019 Cuma 09:23
  • Merkez Bankası kararı sonrası dolardan ilk tepki25 Temmuz 2019 Perşembe 14:24
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Doların ilk tepkisi25 Temmuz 2019 Perşembe 14:06
  • Bugün faizde indirim günü25 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
  • Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti