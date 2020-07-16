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İstanbul'da kurbanlıklar pazara indi

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişinin başlaması üzerine bugün çeşitli kentlerden gelen besiciler, hayvanlarını çadırlara indirerek müşterilerini beklemeye başladı.
İstanbul'da kurbanlıklar pazara indi

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişinin başlaması üzerine bugün çeşitli kentlerden gelen besiciler, hayvanlarını çadırlara indirerek müşterilerini beklemeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün itibariyle kente giriş yapabilen kurbanlıklar, veteriner hekimlerin kontrolünden sonra pazarlara alınıyor. Kontrolleri yapılan hayvanlardan hasta veya belirlenen kriterlere uymayanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilerek pazarlara alınmıyor.

Eyüpsultan ilçesindeki Alibeyköy kurban satış ve kesim merkezi de vatandaşlara hizmet vermeye başladı. 11 dönüm alan üzerinde açılan pazar, 1500 büyükbaş hayvan kapasitesiyle Kurban Bayramı'na kadar hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün itibariyle hayvanların kentte girmeye başladığını ve pazarlara ulaştığını söyledi.

Kurbanlık merkezlerindeki pandemi tedbirleri
Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazarlara girecek vatandaşların ateşlerinin ölçüleceğini ifade eden Coşkun, maske ve dezenfektan kullanımına da dikkat edileceğini kaydetti.

Pazarda ve kesim yerlerinde uygulanacak pandemi tedbirlerini anlatan Coşkun, "Kasaplar, su geçirmez kıyafet kullanacak ve her hayvan kesimi sonrası eldivenlerini değiştirecekler. Artık pazarlık yaparken tokalaşma olmayacak. İnsanlar sözle pazarlık yapmak durumunda kalacaklar. Kesim de randevulu olacak. Randevusu olmayan ve zamanında gelmeyen vatandaşları içeri almayacağız. Bu noktada hassas davranılmasını istiyoruz. Kesim sonrası bir dana 7 hisse ise hassas terazilerimiz var. Etler hijyenik poşetlerle vatandaşlarımıza sunulacak." dedi.

Pazarın 30 bin liralık "Paşası" alıcısını bekliyor
Alibeyköy'deki pazara 30 hayvanıyla gelen besici Eyüp Şahin, sabah saatlerinde kurbanlıkları indirdiklerini ve gerekli hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Pandemi tedbirlerine değinen Şahin, "Eskiden tokalaşma, kucaklaşma vardı. Şimdi tokalaşma yok, değnek var. Bir metre sopayla yapacağız pazarlığı." diye konuştu.

Bu sene masrafların yükseldiğini dile getiren Şahin, kurbanlık fiyatında pazarlık yaparak orta noktayı yine vatandaşlarla birlikte bulacaklarını ifade etti.

Hayvanlarının arasında en yüksek fiyatın 30 bin lirayla "Paşa" adını verdiği boğaya ait olduğunu belirten Şahin, "Özel baktım buna. Bizim için özel gerçekten. En ucuz hayvanımız ise 12 bin 500 lira." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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