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İstanbul'da markete silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pendik'te akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
İstanbul'da markete silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Pendik'te bir marketin içerisinde silahlı saldırı gerçekleşti. Gelen ilk bilgilere göre saldırının ardından 3 kişi hayatını kaybetti.

 Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan, önce bir markette sonra binanın içerisinde art arda tetiğe basıp dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Polisin olay yerinde araştırmaları sürüyor.

POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET

Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, A.E. isimli pompalı tüfekli saldırgan, iddiaya göre bir markete girerek akrabası olan kişilere kurşun yağdırdı. Marketten çıkan saldırgan ardından bir binaya girerek burada da bir kişiyi vurdu. Kurşunların hedefi olan O.Y., R.Y., A.Y. hayatını kaybederken A.Y. ise yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, gerginlik uzun süre devam etti.

Silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

3 KİŞİYİ ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ

Pendik'te markette pompalı tüfekle 3 kişinin ölümüne neden olan saldırgan gözaltına alındıktan sonra emniyet güçleri tarafından olay yerinden çıkarılmak istenirken mahalledeki vatandaşlar saldırganı linç etmek istedi. Polis müdahalesiyle uzaklaştırılmak istenen vatandaşlar saldırganı linç etmek isterken ortalık bir anda karıştı.

SALDIRGAN ZIRHLI ARACA ALINDI

Saldırgan A.E. cinayetleri işlediği binada yakalandı. Mahallede toplanan ölenlerin yakınları saldırganı linç etmek istedi. Polis uzun süre kalabalığı binadan çıkaramadı. Binanın kapısına zırhlı araç yanaştırdı. Binanın önünde toplanan kalabalığı uzaklaştırmak için ise biber gazı kullanıldı. Saldırgan zırhlı polis aracına alındıktan sonra da gerginlik sürdü. Polis kalabalığı uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonunda saldırganın içinde bulunduğu zırhlı araç mahalleden uzaklaştı.

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