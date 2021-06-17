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İstanbul'da metrolar internet erişimine açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, metrolarda internet erişiminin önünü açan komisyon kararını oybirliği ile kabul etti.
İstanbul'da metrolar internet erişimine açılıyor

İBB Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Akıllı Kent Ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Başkanı AK Partili Muharrem Balık, İstanbul metrolarını artık internet erişimine açacaklarını söyledi.

İstanbul'da birçok metronun AK Parti döneminde insanların sevdiklerine daha hızlı ulaşması için yapıldığını belirten Balık, "Metrolardaki internet erişimi, Londra'da 2017 yılındaki metro seferlerinde yapılan bombalı saldırılar nedeniyle durdurulmuştu. Artık gençlerimiz sevdikleriyle bağlarını metrolarda koparmayacaklar. Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen interneti her yerde kullanabilecek, metrolarda daha çok kullanacaklar" dedi.

Gündem maddesinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınması kaydıyla müdürlüğünden geldiği gibi oylanması istenirken teklif, meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

İGDAŞ'ın borçları
İBB iştiraki İGDAŞ'ın, BOTAŞ'a olan vadesi geçmiş 757 milyon 936 bin 857 liralık borcunun yeniden yapılandırılmasına büyükşehir belediyesinin kefil olabilmesi için Finansman Müdürlüğünün hazırladığı teklif, meclis gündemine geldi.

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun ortak raporunda mevzuatta, belediyenin şirketine kefalet vermesini sağlayan herhangi hüküm bulunmadığı belirtildi. Raporda belediye meclisinin görev ve yetkileri arasında bu konuda bir düzenleme yer almadığı aktarılarak teklif müdürlüğe iade edildi.

İGDAŞ’ın borçlarıyla ilgili madde, komisyon görüşü doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste ayrıca İBB'nin, ilçe belediyelerine toplam 100 milyon TL yardımda bulunması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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