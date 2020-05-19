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İstanbul'da motorize polis ekiplerinden 19 Mayıs'a özel şehir turu

101 motorize ekipten oluşan kortej, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehir turu yaptı.
İstanbul'da motorize polis ekiplerinden 19 Mayıs'a özel şehir turu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait 101 motorize ekipten oluşan kortej, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehir turu yaptı.

"Yunus" ve "Şahin" olarak adlandırılan motosikletli polis ekiplerinin oluşturduğu kortej, tura Dolmabahçe'den başladı.

101 motorize ekibin yer aldığı kortej, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy sahil yolu üzerinden Bağdat Caddesi'ne ulaşarak turu tamamladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen tura katılan polis ekiplerinin kullandığı motosikletler Türk bayraklarıyla donatıldı. Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bağdat Caddesi üzerinde ay yıldızlı Türk bayrakları açtı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu da kendi motosikletiyle şehir turuna katıldı. Tura, İl Emniyet Müdürlüğü'nün hava ve deniz unsurları da destek verdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar balkon ve pencerelerinden, polis ekiplerini alkışlarla destekledi. Görevli nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar da kortejin geçtiği güzergahlarda motorize ekiplere yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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