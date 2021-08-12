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İstanbul'da narkotik operasyonu; 22 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 8 ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul'da narkotik operasyonu; 22 şüpheli yakalandı

28 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, adreslerde bulunan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00'da 8 ilçede önceden belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Baskınlarda 22 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona, özel harekât polis, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Öte yandan, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cemiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katına ve Şişli Kuştepe Mahallesi Hudud Sokak'ta bulunan bir gecekondu olmak üzere 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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