  • BIST 1.522,040
  • Altın 547,06
  • Dolar 9,5326
  • Euro 11,0237
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul'da okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde gerekli belgeleri olmayan sürücülere ceza kesildi.
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce,Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Ataşehir ve TEM Kuzey Yol Kavacık'taki belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

Servis şoförünün evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeteli olup olmadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Öte yandan asayiş ekipleri de okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaparken, bazı parklar ile iş yerlerinde uygulama yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşılıyor01 Kasım 2021 Pazartesi 09:35
  • 'Kimya fabrikası' gibi çalışan lise ürünlerini satışa sunuyor01 Kasım 2021 Pazartesi 09:35
  • 'Açık Kapı' projesinde başvuruların yüzde 99,76'sı çözüme kavuşturuldu01 Kasım 2021 Pazartesi 09:34
  • İstanbul'da polisten scooter denetimi01 Kasım 2021 Pazartesi 09:31
  • Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı01 Kasım 2021 Pazartesi 09:30
  • İstanbul'da taksicilere yönelik denetimler sürüyor01 Kasım 2021 Pazartesi 09:30
  • İçişleri Bakanı Soylu Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan ailelerle görüştü01 Kasım 2021 Pazartesi 09:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi01 Kasım 2021 Pazartesi 09:29
  • Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi01 Kasım 2021 Pazartesi 09:28
  • Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu01 Kasım 2021 Pazartesi 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti