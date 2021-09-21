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İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şafak vakti operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu'nda daha önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

Operasyon kapsamında Beyoğlu, Çukur Mahallesinde önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon sonrası çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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