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İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,59 ve toptan fiyatlar yüzde 0,84 arttı.
İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul'da ağustosta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,59 ve toptan fiyatlar yüzde 0,84 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ağustos 2020 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 0,59 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,84 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 11,27, toptan fiyatlarda yüzde 10,35 artış yaşandığı görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları
Perakende fiyatlar, ağustosta bir önceki aya göre ev eşyasında yüzde 1,16, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1,10, konutta yüzde 1,07, gıdada yüzde 0,84, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,21 arttı. 

Bu dönemde giyimde yüzde 2,06 ve ulaştırma-haberleşmede yüzde 0,88 azalan perakende fiyatlar, diğer harcamalar grubunda değişim göstermedi.

Toptan fiyatlar ise ağustosta aylık bazda madenlerde yüzde 5,25, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,54, kimyevi maddelerde yüzde 0,7, gıdada yüzde 0,39, mensucatta yüzde 0,33, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,27 ve inşaat malzemelerinde yüzde 0,24'lük artış kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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