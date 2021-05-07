  • BIST 1.435
  • Altın 485,241
  • Dolar 8,2507
  • Euro 9,9910
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

İstanbul'da ramazanın son cuma namazı, Kovid-19 tedbirleriyle camilerde kılındı

İstanbul'da, ramazan ayının son cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde kılındı.
İstanbul'da ramazanın son cuma namazı, Kovid-19 tedbirleriyle camilerde kılındı

Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanmanın ikinci, ramazanın ise son cuma namazı camilerde eda edildi. Vatandaşlar da namaz vaktinde evlerine yakın camilere giderek, namazını kıldı.

Kentteki selatin camileri de cuma namazı için gelen cemaatle doldu.

Vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni doldururken, bazı kişilerin avluda saf tuttuğu görüldü. Sultanahmet Camisi'nde, cemaat de sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak, namazlarını kıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da ramazanın son cuma namazı, Kovid-19 tedbirleriyle camilerde kılındı07 Mayıs 2021 Cuma 15:56
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yerli aşı) Sadece ülkemiz için değil, tüm dünyayla paylaşmaya hazırız07 Mayıs 2021 Cuma 14:13
  • Çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresi 12 Mayıs'a kadar uzatıldı07 Mayıs 2021 Cuma 14:02
  • Kovid-19 tedbirleriyle kılınacak bayram namazının saatleri belli oldu07 Mayıs 2021 Cuma 13:52
  • 'Gemlik Körfezi'ndeki salya oluşumunun nedeni evsel atıklar ve sıcaklık değişimi'07 Mayıs 2021 Cuma 13:31
  • Yurt içinden katılım bulamayan terör örgütü PKK, yüzünü Avrupa'ya çevirdi07 Mayıs 2021 Cuma 12:57
  • Yılın ilk 4 ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5.5 milyon yolcu uçtu07 Mayıs 2021 Cuma 12:56
  • Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi07 Mayıs 2021 Cuma 12:56
  • Türkiye'nin yaş sebze meyve üssü Antalya'da, 'pazar yeri genelgesi' hareketliliği yaşanıyor07 Mayıs 2021 Cuma 12:54
  • Diyarbakır'ın geleneksel lezzeti 'meftune' ramazanda da sofraların baş tacı07 Mayıs 2021 Cuma 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti