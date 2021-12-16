İstanbul'da raylı sistemlerde yaşanan gelir kaybı sübvanse edilecek

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı oturumlarının son birleşimi gerçekleşti.

İBB Meclisi aralık ayı oturumlarının son birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Oturumda, İBB yönetiminin dış borçlanma talepleri görüşüldü. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, koronavirüs salgınının toplu ulaşım sektörü üzerindeki etkisinin hala devam etmesi nedeniyle hizmet verilen toplam yolcu sayısındaki düşüşler olduğu belirtilerek metro, tramvay, füniküler ve teleferik gibi raylı sistem taşıma faaliyetleri kapsamında 2021 yılı içerisinde yolcu gelirlerindeki azalmadan kaynaklanan zararın sübvanse edilmesi talebinde bulundu. Talep komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi. Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından salgın öncesi dönemle sübvanse talebine konu dönem arasında karşılaştırılması yapılabilmesi amacıyla yolcu sayılarının bildirilmesi talep edildi.





"METRO ŞİRKETİNİ YÖNETEMEMEYİ BİZE YÜKLEMESİNLER"



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde konuşan Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar eksilen yolcu sayısını talep ederek, "Covid-19 sebebiyle eksilen yolcu sayısı karşılığına destekleme verilsin yazıyor raporda. Rakam yazmıyor, kendileri isterlerse tüm rakamı versinler ama biz sadece eksilen yolcu sebebiyle uğranılan kayıpların karşılanmasına karar verdik. Kendileri 240 milyon da verebilirler. İsterlerse İBB'nin bu şirkete olan 80 milyon borcunu da ödeyebilirler. Hazır kendilerine teslim edilmiş Metro şirketini yönetememeyi bize yüklemesinler" dedi.





"MUHAMMET BEY BİZE BU KARARI AÇIKLAYABİLİR Mİ?"



İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı konuşması ise Kaynar'a cevap olarak, "İBB kararından bahsediyoruz. Muhammet bey bu karardan bahsedebilir mi bu kararı açıklayabilir mi? Reddetmek değil reddetmemiş gibi yapıyorlar" diye konuştu.