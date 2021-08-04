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İstanbul'da rekor su tüketimi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün kente verilen su miktarı 3 milyon 404 bin metreküple tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
İstanbul'da rekor su tüketimi

İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 66,14 olarak ölçüldü.

Su miktarı 4 Ağustos itibarıyla Istrancalar'da yüzde 33,83, Terkos'ta yüzde 72,46, Sazlıdere'de yüzde 36,17, Alibey'de yüzde 37,55, Büyükçekmece'de yüzde 61,15, Ömerli'de yüzde 94,04, Darlık'ta yüzde 68,47, Elmalı'da yüzde 82,3, Kazandere'de yüzde 33,12 ve Pabuçdere'de yüzde 17,59 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 574,59 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 420,49 milyon metreküp oldu.

Son 10 yılın doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 4 Ağustos tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 77,04, 2012'de yüzde 68,8, 2013'te yüzde 68,61, 2014'te yüzde 18,76, 2015'te yüzde 76,93, 2016'da yüzde 60,75, 2017'de yüzde 69,78, 2018'de yüzde 71,8, 2019'da yüzde 67,08, 2020'de ise yüzde 56,04 olarak gerçekleşti.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,3 milyon metreküpten, bu yıl bu miktar 2,87 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Verilere göre, sıcaklıkla doğru orantılı İstanbul'da su tüketim miktarı arttı. İstanbul’ a 2020 yılında verilen suyun ortalaması 2 milyon 933 bin metreküp iken artan sıcaklarla su tüketimi ortalamanın 471 bin metreküp üzerine çıkarak dün 3 milyon 404 bin metreküp su oldu. Bu rakam bugüne kadar ölçülen en büyük miktar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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