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İstanbul'da şafak vakti dev operasyon

İstanbul’da suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Kent genelinde düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da şafak vakti dev operasyon


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Uzun süredir takip edilen örgüte yönelik Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde olmak üzere kent genelinde şafak baskını yapıldı. 

Çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, özel harekat polisleri koçbaşı ile içeri girdi. Şüpheliler yakalanırken, ekipleri evde silahlı suç örgütüne üye oldukları ileri sürülen şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde aramalar gerçekleştirildi. 

Baskın yapılan adreslerden biri de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Leylek sokakta bulunan bir apartmandı. Özel harekat polislerinin desteğiyle içeri giren ekipleri, evde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

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