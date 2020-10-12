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İstanbul'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da iş yerlerinde sahte içki sattıkları önü sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Ataşehir, Avcılar ve Büyükçekmece ilçe emniyet müdürlükleri, sahte içki satışlarının arttığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ataşehir'de bir tekel bayisinde yapılan denetimde ruhsatsız tabanca ve 9 fişek, 12 çeşitli markalarda bandrolsüz etil alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi Yusuf M. gözaltına alındı.

Avcılar'da bir iş yerinde yapılan denetimde ise 20 litre kaçak içki ele geçirilirken iş yeri sahibi Ökçün D. gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de de 220 litre kaçak alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi Aytekin K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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