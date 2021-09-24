  • BIST 1.388,890
  • Altın 498,24
  • Dolar 8,8050
  • Euro 10,3200
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 12 °C
»

İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, 24'ü Kovid-19 tedavisinde kullanılan 92 bin 139 sahte ilaç ve destek ürünü ele geçirildi.
İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, ürettiği sahte ilaç ve destek ürünlerini satmaya çalıştığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Maltepe'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen ve 24'ü Kovid-19 tedavisinde kullanılan 92 bin 139 ilaç ile destek ürünü ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi23 Eylül 2021 Perşembe 11:54
  • FETÖ’nün gaybubet evlerinde yakalanan 4 kişi tutuklandı23 Eylül 2021 Perşembe 11:52
  • 'Tüccarız' diyerek 64 ton kuru üzümü çaldılar23 Eylül 2021 Perşembe 11:51
  • Gümrük Muhafaza ekipleri Hatay'da 12,5 milyon liralık kaçak ticari ürün ele geçirdi23 Eylül 2021 Perşembe 11:33
  • Yanan orman alanı için bekletilen tohumları çalan hırsızlar, yakalandı22 Eylül 2021 Çarşamba 23:06
  • İzmir açıklarında 58 kaçak göçmen kurtarıldı22 Eylül 2021 Çarşamba 21:08
  • Marmaris'te meslekten ihraç FETÖ üyesi 8 eski polis tutuklandı22 Eylül 2021 Çarşamba 20:12
  • Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı22 Eylül 2021 Çarşamba 19:15
  • 17 yaşındaki Emine'yi 10 bıçak darbesiyle öldüren zanlı: İstemeden yaptım22 Eylül 2021 Çarşamba 17:19
  • Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı22 Eylül 2021 Çarşamba 17:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti