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İstanbul'da şehirlerarası otobüs sefer sayısı günde 800'e çıktı

TOFED Genel Başkanı Özcan, "İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle otobüsle seyahat izne tabi olunduğu dönemde günlük 30 sefer yapılıyordu. Şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırıldıktan sonra sefer sayısı artarak günlük 800 oldu." dedi.
İstanbul'da şehirlerarası otobüs sefer sayısı günde 800'e çıktı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'da tamamen kaldırıldığını hatırlattı. 

Şehirler arası seyahat sınırlamasının kaldırılmasının kendilerini çok memnun ettiğini belirten Özcan, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu karar bizi çok mutlu etti. Kısıtlamanın kalkmasının etkisini firmalar olarak piyasada hemen gördük." diye konuştu.

Özcan, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 1 Haziran'dan beri yolcu sayısı ve seferlerde hareketlilik olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle otobüsle seyahat izne tabi olunduğu dönemde günlük 30 sefer yapılıyordu. Şehirler arası seyahat sınırlaması kaldırıldıktan sonra sefer sayısı artarak günlük 800 oldu. İstanbul'dan otobüsler bütün şehirlere şu anda sefer yapıyor. Seferlerimizde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Yolcularımızı istedikleri yere güvenli ve sağlıklı şekilde taşıyoruz. Koronavirüs önlemleri kapsamında yüzde 50 yolcu taşımacılığına devam ediyoruz. Bütün firmalarımız önlemlerini almış durumda. Tüm otobüsler, yazıhaneler, yolda mola verilen tesisler dezenfekte edilmiş durumda. Firma sahiplerimizin tamamı şu anda seferlerin başlatılmasından memnun. Eğer koronavirüs biter ve tam kapasitesiyle çalışırsak piyasa daha iyi olacak."

Uluslararası uçak şirketlerinin de seferlere başlamasını beklediklerini anlatan Özcan, otobüslerin sadece şehirler arası değil turizm amaçlı da çalıştığını ve bu kısıtlamanın da kalkmasının kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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