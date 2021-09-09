TYT, AYT, YKS, KPSS gibi sınavlarda başarılı olmanıın yolu yardımcı kaynak kitaplar ile bolca deneme testleri çözmekten geçiyor. Peki İstanbul’da sınava hazırlık test kitapları nerede? İstanbul’da kampanyalı sınava hazırlık kitaplarına nasıl ulaşırım?

Diğer pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de LGS, AYT, TYT, KPSS, YKS gibi sınavlarda başarılı olmanın yolu yardımcı kaynak kitaplarla çokça çalışma ve bolca deneme testleri çözmekten geçiyor. Peki İstanbul’da ücretsiz, hediye TYT ve AYT soru bankası veren yayınevi var mı? Ücretsiz hediye AYT, TYT soru bankalarına nerden nasıl ulaşılır?

TYT, AYT, YKS, KPSS gibi sınavlarda başarılı olmanın yolu yardımcı kaynak kitaplarla çalışma ve bolca deneme testleri çözmekten geçiyor. Peki İstanbul’da sınava hazırlık test kitapları nerede? İstanbul’da kampanyalı sınava hazırlık kitaplarına nasıl ulaşırım? Ve en büyük yardımcı kaynak merkezi neresi? Kaliteli okulda okumanın yöntemi nedir?.. Eğitimde profesyonel destek nasıl oluyor? Sınavlara tek başına hazırlanmak mümkün mü? Türkiye’de en fazla şubesi olan kitabevi hangisi? İstanbul’da en fazla şubesi olan kitabevi hangisi?

İşte en büyük yardımcı kaynak merkezi:

Kitaplarıın tarihi insanlığın tarihiyle eşdeğer dersek fazla abartmış olmayız herhâlde. İnsanoğlunun okuma ve yazmayı keşfi 5 bin yılın üzerinde bir zaman dilimini kapsıyor. Eğer keşfedilmemiş olsaydı; ne halde olurduk tahayyül dahi edemiyoruz. Bugün ilim denilen paha biçilmez bir hazinenin üzerinde oturuyorsak hiç şüphesiz okuma ve yazma sayesindedir. İnsan dimağından süzülüp beyaz sayfalara, kitaplara aktarılan bilgiden söz ediyoruz. Peki şuana kadar müştereken biriktirilen bu devasa hazine yeterli mi? Bu pek mümkün gözükmüyor. Çünkü bir taraftan ilim hazinesi tıka basa doldurulurken; diğer yandan insanlığın aciz kaldığı dağ gibi biriken sorunları çözmek imkansıız hale geliyor. Burada durumu dengelemek yine insanoğluna düşüyor. Onun da yegane başvuracağı kaynak yine bilgi..

KALİTELİ VE BAŞARILI BİR OKULA YERLEŞMENİN YÖNTEMİ NEDİR?

Bilgiyi artırmanın yolu, yöntemi ve adresi ise belli. Okumak. “Nerede?” diye sorarsanız eğer. İlk alacağınız cevap “okul” oluyor ve fakat burada da karışınıza hangi okul sorusu çıkıyor? Bu sorunun cevabı da aslında içinde… Okul gibi bir okul… Öğrenciye zihin ve akıl gücünü, zeka yeteneğini tam kapasite kullandırtan bir okul... Böyle bir okula erişmenin yöntemi de sınavlardan geçiyor. Ülkemizde her yıl milyonlarca öğrenci sınavlarda başarılı olup iyi bir okula yerleşmek için bir biriyle yarışıyor. Henüz ilkokulda başlayan sınav sistemi lise, üniversite ve yükseköğrenimden sonra da devam ediyor. Adaylar için özellikle yükseköğrenim sınavları bir hayli önem kazanıyor. Çünkü öğrenci artık kararını vermiş ve hayatta atılacağı mesleği tercih etme noktasına gelmiştir.

BAŞARI İÇİN OKULLARDA VERİLEN EĞİTİM YETERLİ OLUR MU?

Burada iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin gördüğü lise öğrenimi daha bir önem kazanıyor. Keza bir öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi için de LGS (Liseye Geçiş Sınavı) bir o kadar değerli hale geliyor. Dolayısıyla bu faktörü göz önünde tuttuğumuzda LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ile YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) çok çok önemli bir sınav hâline geliyor. Bu açıdan bakıldığında da veliler ile öğrencilerin LGS ve YKS’de başarılı olmak için çok farklı arayışa girdikleri gözlemleniyor. Çünkü adayların sınavlarda başarılı olmaları için artık salt okullarda aldığı eğitimin yeterli olmadığı bilinen bir gerçek.

HEMEN HEMEN HER AŞAMADA KARŞIMIZA SINAV ÇIKIYOR

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor.

PROFESYONEL DESTEĞİN ÖNEMİ

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor.

TECRÜBE VE GÜNCELLİK FARKINI GÖSTERİYOR

Kendisini kanıtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş, marka hâline gelmiş; seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer akranlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Zira artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor, kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edecek.

TÜRKİYE’DE 500 ŞUBE İLE LİDER KİTABEVİ

İşte bu noktada karşımıza bütün taleplere cevap verecek profesyonel bir kurum çıkıyor: İşler Yayın Grubu ile İşler Yayın Grubunun ürettiği on binlerce kitabı raflarında sergileyen İşler Kitapevleri… 1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, an itibariyle 500’e ulaşan şube sayısıyla en yakın takipçisine 10 kat fark atıyor... Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli,. Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin yazarların hazırladığı ve çeşit olarak 10 bini geçen kitap sayısıyla İşler Yayın grubu bir rekora imza atıyor. Sınav alanında Türkiye’nin birikimi olarak addedilen bu yayınlar İşler Kitabevleri aracılığıyla 30 milyon öğrencinin hizmetine sunuluyor.

İSTANBUL’DA DA 36 ŞUBE İLE LİDER: İŞLER KİTABEVLERİ

Yarım asra dayanan bir emeğin ürünü olan İşler Kitabevleri Anadolu sathına yayılmış 500 şubesiyle erişebilirliği ve seçiciliği kolaylaştırıyor. Türkiye’de derece yapan tüm öğrencilerin yolu bir şekilde İşler Kitabevleriyle kesişiyor. Türkiye sathında olduğu gibi İstanbul’da da en çok şubeye sahip kitabevi olarak İşler Kitabevleri dikkat çekiyor. An itibariyle İşler Kitabevleri İstanbul’un farklı semtlerinde 36 şube ile hizmet vermeye devam ediyor.

KAMPANYALAR

Sınav odaklı eğitim modeline sahip ülkemizde başarılı olmak için yardımcı kaynak kitap çok önemli. İstanbul genelinde yaygın şubeleriyle öğrencilere hizmet veren İşler Kitabevlerinin İstanbul’da herhangi bir şubesinden ücretsiz TYT-AYT deneme sınavı elde etmek mümkün. Ayrıca İstanbul’un her semtinde bayiliği bulunan İşler Kitabevlerinde binlerce çeşit yardımcı kaynak esere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca İşler Kitabevlerinin İstanbul şubelerinde ücretsiz TYT-AYT soru bankalarını hediye olarak alabiliyorsunuz. LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için sunulan bu muazzam imkandan bütün öğrenciler yararlanabiliyor. Öğrenciler hem ücretsiz soru bankasına erişme imkanına sahipken hem de hiç ücret ödemeden hediye olarak deneme sınavlarına erişebiliyor. İşler Kitapevlerinin bu dev kampanyası İstanbul’da yoğun ilgi görüyor.

Gazete İlksayfa.com / Özel Haber