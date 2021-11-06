  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

İstanbul’da sis etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.
İstanbul’da sis etkili oldu

Kentin Bakırköy, Zeytinburnu, Büyükçekmece, Silivri ilçeleri başta olmak üzere sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferinin iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün en güzel manzarasının izlendiği Ortaköy Meydanı'nda köprünün sis bulutu içerisinde adeta kaybolduğu gözlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz kirliliğini önceden ölçen yerli ve milli sistem devrede05 Kasım 2021 Cuma 20:33
  • Datça'da, '2'nci Bal- Badem Şenliği' iptal edildi05 Kasım 2021 Cuma 20:32
  • Yıkım ekibini gören aile, üzerine çıktıkları konteyneri ateşe verdi05 Kasım 2021 Cuma 19:36
  • Kuşadası'nda Güvercinada Kalesi'nin tarihine ışık tutuluyor05 Kasım 2021 Cuma 17:42
  • Alanya'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletli öldü04 Kasım 2021 Perşembe 20:37
  • Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor04 Kasım 2021 Perşembe 20:37
  • Öldürüp, intihar ettiği eşi ve kızıyla ayrı yerde toprağa verildi04 Kasım 2021 Perşembe 19:40
  • Dengesini kaybedip düştüğü kaldırıma başını çarptı, köpeği yanından ayrılmadı04 Kasım 2021 Perşembe 19:39
  • TEM'de TIR devrildi; şeker çuvalları yola saçıldı04 Kasım 2021 Perşembe 17:44
  • Silivri'de statta yangın04 Kasım 2021 Perşembe 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti