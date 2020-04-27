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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerinde önemli oranda düşüş yaşandı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan son sokağa çıkma kısıtlamasında, kuralları ihlal eden kişi sayısında önemli oranda düşüş yaşandı.
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerinde önemli oranda düşüş yaşandı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncüsü sona erdi. 

İstanbul'da 11-12 Nisan'da uygulanan ilk kısıtlamada polis ve jandarma bölgesinde 5 bin 823 kişiye idari para cezası uygulanırken, 18-19 Nisan'daki ikinci kısıtlamada ceza kesilen kişi sayısı 5 bin 139'a düştü. 23-26 Nisan tarihleri arasında üçüncüsü uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ise 5 bin 703 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbulluların 4 gün süren son sokağa çıkma kısıtlamasında, ikişer gün süren ilk iki uygulamaya göre daha duyarlı davranarak evlerinde kaldığı ve buna bağlı olarak cezai işlem uygulanan vatandaş sayısında öncekilere göre yarıya yakın düşüş yaşandığı görüldü.

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