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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

İstanbul'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından hayat normale döndü.
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'te sona erdi.

Bu kapsamda her mevsim kalabalık olan, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez durağı olan İstanbul'da kısıtlamanın bitmesiyle günlük hayat akışı olağan seyrine geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 05.00 itibarıyla trafik akışı başlarken taksi ve işçi servislerinin de yola çıktığı gözlendi.

Her zaman kalabalığıyla ünlü İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nın tenhalığı dikkati çekerken çok az sayıda kişinin dışarda olduğu, bazı iş yeri sahiplerinin de yeni gün için hazırlık yaptığı görüldü.

Kısıtlamanın sonra ermesiyle birlikte Galata Köprüsü üzerine gelen balıkçılar da oltalarını Marmara Denizi'ne salladı.

Öte yandan kısıtlama süresince İBB Trafik verilerine göre yüzde 2'lerde olan trafik yoğunluğu kısıtlamanın sona ermesiyle saat 06.17 itibarıyla yüzde 8'e ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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