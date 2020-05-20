  • BIST 102.158
  • Altın 382,069
  • Dolar 6,7915
  • Euro 7,4554
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor

İstanbul'da yaklaşık 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 55 seviyelerine ulaştı.
İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kulak verilmesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunda azalma olmuştu. Ancak bugün İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi Yoğunluk Haritasına göre, kentte yoğunluk saat 17.30 itibarıyla yüzde 55 seviyelerinde ölçüldü. Birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:50
  • 940 hakim ve 439 Cumhuriyet savcısının ataması yapıldı20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:50
  • Milas'ta korkutan yangın!20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:45
  • Dünyaca ünlü CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:43
  • Dünyada çam balının yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:05
  • Ağrı Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:57
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:56
  • DEİK Başkanı Olpak: Yeni dönemin kazananları süreci yönetebilenler olacak20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:02
  • Rize dışındaki çay üreticileri kente dönmeye başladı20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisin yeni döneminde yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti