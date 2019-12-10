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İstanbul'da suç örgütüne şafak operasyonu

İstanbul’da, Özel harekat polislerinin de desteğiyle bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul'da suç örgütüne şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘sahte çek, senet’ düzenlediği ileri sürülen silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

KOÇ BAŞIYLA KAPILAR KIRILDI

Önceden belirlenen adreslere yönelik özel harekat polislerin de desteğiyle sabah saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi. Polisler ekipleri, daha sonra içeride arama yaptı, ‘silahlı örgüt’e ait dokümanlar ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramaların ardından örgüt üyesi oldukları tespit edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Örgütün, silah kullanarak ‘uyuşturucu ticareti’ yaptıkları, ‘sahte çek ve senet’ düzenledikleri ileri sürüldü. Öte yandan gözaltı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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