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İstanbul'da suya yüzde 6,84 zam yapıldı

İSTANBUL’da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere suya, AK Parti'nin önerdiği oranla yüzde 6,84 zam yapıldı.
İstanbul'da suya yüzde 6,84 zam yapıldı

Olağanüstü toplanan İSKİ Genel Kurul toplantısında İSKİ'nin farklı kademelerde yüzde 39 oranında zam öngören teklifi tekrar görüşülerek reddedildi. AK Parti Grubunun yüzde 6,84'lük teklifi kabul edildi.

İBB Meclisi’nin Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde başlayan ve meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin’in başkanlık ettiği aralık ayının ilk oturumda da İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplandı. Ve İSKİ’nin farklı kademelerde yüzde 39 oranında zam öngören teklifi tekrar görüşüldü. İSKİ’nin teklifine karşı İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti grubu bu zam oranının reddederek yüzde 6,84’lük zam önerdi. Teklifte yer alan daha önce kaldırılan TEFE-TÜFE oranının geri getirilmesine ilişkin maddelerin de tekliften çıkarılmasını istedi. Konuşmalar sonucunda, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere tüm kademelere yüzde 6.84 oranında zam yapıldı.

Ayrıca, İstanbul’a yeni 142 Halk Ekmek büfesi açılması teklifi İBB Meclis gündemine geldi. CHP grubu yeni büfelerin açılabilmesi için talebin hemen gündeme alınarak karara bağlanmasını istedi. Çoğunluktaki AK Parti grubu, talebin "teklif" olarak gündeme gelmesini istedi ve talep daha sonra karara bağlanmak üzere komisyona havale edildi.

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