  • BIST 1.441
  • Altın 496,181
  • Dolar 8,3200
  • Euro 10,0991
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

İstanbul'da 'tam kapanma' döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da arttı.
İstanbul'da 'tam kapanma' döneminin sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibariyle sona erdi. "Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki çeşitli noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.

17 gün süren kapanmanın ardından işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda da "tam kapanma" dönemine oranla kalabalık oluşturdu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.

"Tam kapanma" sonrası Asya'dan Avrupa'ya geçişler başladı
Tam kapanma öncesi yurdun farklı bölgelerine gitmek için Çanakkale Boğazı'nı kullanan vatandaşlar, kapanmanın sona erdiği ilk saatlerde eve dönüş yolculuğuna başladı. Vatandaşlar araçlarıyla, Çanakkale, Eceabat ve Lapseki iskelelerinde feribota binmek için sıraya girdi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle seferlerini saatsiz olarak gerçekleştirecek.

Feribotlar vatandaşların mağdur olmaması için doldur boşalt yöntemiyle çalışacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:31
  • Şanlıurfa’da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:29
  • Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:24
  • İsrail hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:13
  • İran'ın kuzeydoğusunda 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11
  • İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11
  • Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 796'ya yükseldi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti