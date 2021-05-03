İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanun'a muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Polis, gece saatlerinde İstanbul'da 10 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemler sürüyor.
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