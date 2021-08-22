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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 19 Ağustos'ta, 8 ilçedeki 12 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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