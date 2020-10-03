  • BIST 1.145
  • Altın 474,617
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon

 İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içinde olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır'da Sisi karşıtı 'zafer cuması' gösterileri devam etti03 Ekim 2020 Cumartesi 09:23
  • 5 soruda Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının seçimlere etkisi03 Ekim 2020 Cumartesi 09:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katillerden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz03 Ekim 2020 Cumartesi 09:21
  • Azerbaycan ordusu ilerlemeye devam ediyor03 Ekim 2020 Cumartesi 09:19
  • DSÖ Avrupa Ofisi'nden Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine övgü03 Ekim 2020 Cumartesi 09:17
  • Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı03 Ekim 2020 Cumartesi 09:12
  • Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı03 Ekim 2020 Cumartesi 09:10
  • ABD Başkanı Trump önlem amaçlı hastanede kalacak03 Ekim 2020 Cumartesi 09:00
  • Çin askeri uçağı Tayvan hava sahasına girdi, Tayvan savaş jetleri havalandı02 Ekim 2020 Cuma 23:25
  • Suriye sınırına askeri sevkiyat02 Ekim 2020 Cuma 23:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti