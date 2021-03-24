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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16’sı yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduktan sonra yasa dışı yollarla yurda giren ve İstanbul’a geldiği belirlenen 16’sı yabancı uyruklu 18 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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