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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde arama yaptı. 

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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