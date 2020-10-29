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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu; Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli bir çok ilde DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu; Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli bir çok ilde DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da bulunduğu bir çok ilçede DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 02:00 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, Metin Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu.

 ÖZEL HAREKAT POLİSİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALDI

Operasyona destek veren Özel Harekat Polisleri, şüphelilerin bulunduğu binaya girdi. Baskının ardından bina etrafında Özel Harekat Polisleri güvenlik önlemi aldı.

 ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da emniyete götürüldü.

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