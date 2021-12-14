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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon
14 Aralık 2021 Salı 11:50
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.