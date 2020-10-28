İstanbul'da terör örgütü PKK için keşif yapan 9 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK adına gerçekleştirilmesi planlanan sansasyonel eylemler için keşif yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ın İstanbul'da farklı zamanlarda ve farklı yerlerde sansasyonel eylemler gerçekleştirmeyi planladığı ve bu eylemlerin yapılacağı yerlerin keşfi için örgüt üyelerinin harekete geçtiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, kent genelinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 6 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.