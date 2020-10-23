İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon: 5 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliden 5’i yakalandı.

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliden 5’i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, farklı sosyal medya hesapları üzerinden PKK propagandası yapan ve şehitler ile güvenlik güçlerine hakaret ettiği belirlenen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilçede 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5’ini yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.