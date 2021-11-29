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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgüte eleman aktarımı yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi.

26 Kasım günü 8 ilçede 10 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmalarına mensup olan ve Suriye'de YPG/PYD terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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